Meta ha chiuso Sanzaru Games e Twisted Pixel i team di Deadpool VR ed Asgard’s Wrath
Meta ha deciso di chiudere Sanzaru Games e Twisted Pixel, studi coinvolti nello sviluppo di Deadpool VR e Asgard’s Wrath. Questa scelta fa parte di una strategia di riorganizzazione della divisione Reality Labs, volta a ridimensionare le attività dedicate ai videogiochi in realtà virtuale. La decisione riflette un cambiamento nelle priorità aziendali, con conseguenze sul settore e sul futuro di alcuni progetti.
Meta ha avviato una nuova fase di ridimensionamento della divisione Reality Labs, che ha portato alla chiusura di diversi studi interni dedicati allo sviluppo di videogiochi in realtà virtuale. Tra questi figurano Sanzaru Games e Twisted Pixel, due team di grande esperienza noti per aver realizzato alcune delle produzioni VR più rilevanti degli ultimi anni. La notizia è emersa dalle testimonianze dirette degli sviluppatori coinvolti, che hanno annunciato i licenziamenti sui social. Andy Gentile, designer di Twisted Pixel, ha comunicato su X (riportato da VGC ) di aver perso il lavoro, spiegando che l’intero studio è stato chiuso e che la stessa sorte è toccata a Sanzaru Games. 🔗 Leggi su Game-experience.it
