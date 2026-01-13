Messina fondi Agea per pascoli inesistenti beni sequestrati a 4 allevatori

A Messina, sono stati sequestrati beni e disponibilità finanziarie per oltre 454 mila euro a quattro allevatori, nell’ambito di un procedimento riguardante fondi Agea assegnati a pascoli inesistenti. L’operazione ha portato al blocco delle risorse di alcuni imprenditori del settore zootecnico, evidenziando le attività di controllo e contrasto alle frodi nel settore agricolo.

Bloccati oltre 454 mila euro a quattro imprenditori. Sono stati sequestrati beni e disponibilità finanziarie per 454.493,66 euro a quattro imprenditori della provincia di Messina, ritenuti coinvolti in una presunta truffa aggravata ai danni dei fondi pubblici per l'agricoltura. Il provvedimento riguarda anche 203 titoli di pagamento, noti come "diritti all'aiuto", legati ai contributi europei destinati al settore agricolo ed erogati da Agea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Il provvedimento del Gip e l'intervento dei carabinieri. Il sequestro è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari di Catania, su richiesta della Procura Europea, ed è stato eseguito dai carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Messina, specializzati nel contrasto alle frodi nel settore primario.

