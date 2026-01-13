Mercato Roma tutto fatto per Robinio Vaz! Il giovane attaccante atteso in Italia già in serata

Il mercato della Roma si chiude con l’accordo per Robinio Vaz, giovane attaccante brasiliano. Il trasferimento è ormai definito e il giocatore è atteso in Italia già questa sera, pronto a iniziare la sua avventura con il club giallorosso. Restano da definire gli ultimi dettagli prima dell’ufficializzazione.

Mercato Roma, accordo chiuso per Robinio Vaz: il giovane talento brasiliano atteso in Italia già questa sera Robinio Vaz è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Roma. L’attaccante brasiliano, classe 2007 e attualmente al Marsiglia, è atteso in serata nella capitale per completare le ultime formalità previste prima dell’annuncio ufficiale. Il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mercato Roma, tutto fatto per Robinio Vaz! Il giovane attaccante atteso in Italia già in serata Leggi anche: Robinio Vaz atteso in serata a Roma: fissate le visite mediche Leggi anche: Robinio Vaz a un passo della Roma: chi è il giovane attaccante francese ‘mandato’ da De Zerbi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Calciomercato Roma, da Raspadori a Malen e Robinio Vaz: tutte le trattative; Roma a caccia di attaccanti. Raspadori (se arriva) non basta. Tutti gli altri nomi; Roma scatenata: il talentino francese Vaz è giallorosso. E dall'Aston Villa può arrivare Malen; Napoli-Roma, cambia tutto: Raspadori può tornare alla corte di Antonio Conte, i giallorossi di Gasperini virano su Donyell Malen. Mercato Roma, tutto fatto per Robinio Vaz. Possibile arrivo in giornata - Articolo completo: Mercato Roma, tutto fatto per Robinio Vaz. msn.com

Calciomercato Roma diretta, da Malen a Robinio Vaz e Dragusin: tutte le trattative di oggi live - E se Raspadori sembra sempre più lontano, i giallorossi stanno lavorando per chiudere tre colpi: Dragusin, Malen e Robinio Vaz. msn.com

Calciomercato, news di oggi in diretta: Raspadori all’Atalanta per 23 milioni, la Roma chiude per Robinio Vaz e rilancia per Malen - Calciomercato in diretta, le news di oggi 13 gennaio 2026 e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it

Roma, mercato tra svolte improvvise e nuovi ostacoli Il calciomercato sa ribaltare tutto in pochi istanti. Dopo aver seguito a lungo Giacomo Raspadori, con una trattativa rimasta aperta per oltre dieci giorni, la Roma ha deciso di cambiare strada, chiudendo - facebook.com facebook

ULTIM'ORA MERCATO Roma, accordo verbale con Vaz del Marsiglia L'arrivo in Italia nelle prossime ore #SkySport #SkyCalciomercato x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.