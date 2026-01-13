Mercato Roma tutto fatto per Robinio Vaz! Il giovane attaccante atteso in Italia già in serata

Il mercato della Roma si chiude con l’accordo per Robinio Vaz, giovane attaccante brasiliano. Il trasferimento è ormai definito e il giocatore è atteso in Italia già questa sera, pronto a iniziare la sua avventura con il club giallorosso. Restano da definire gli ultimi dettagli prima dell’ufficializzazione.

Robinio Vaz è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Roma. L'attaccante brasiliano, classe 2007 e attualmente al Marsiglia, è atteso in serata nella capitale per completare le ultime formalità previste prima dell'annuncio ufficiale.

Calciomercato Roma, da Raspadori a Malen e Robinio Vaz: tutte le trattative; Roma a caccia di attaccanti. Raspadori (se arriva) non basta. Tutti gli altri nomi; Roma scatenata: il talentino francese Vaz è giallorosso. E dall'Aston Villa può arrivare Malen; Napoli-Roma, cambia tutto: Raspadori può tornare alla corte di Antonio Conte, i giallorossi di Gasperini virano su Donyell Malen.

mercato roma tutto fattoMercato Roma, tutto fatto per Robinio Vaz. Possibile arrivo in giornata - Articolo completo: Mercato Roma, tutto fatto per Robinio Vaz. msn.com

mercato roma tutto fattoCalciomercato Roma diretta, da Malen a Robinio Vaz e Dragusin: tutte le trattative di oggi live - E se Raspadori sembra sempre più lontano, i giallorossi stanno lavorando per chiudere tre colpi: Dragusin, Malen e Robinio Vaz. msn.com

mercato roma tutto fattoCalciomercato, news di oggi in diretta: Raspadori all’Atalanta per 23 milioni, la Roma chiude per Robinio Vaz e rilancia per Malen - Calciomercato in diretta, le news di oggi 13 gennaio 2026 e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it

