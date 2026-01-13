Mentana il primo sondaggio del 2026 | chi é crollato durante le feste

Ecco il testo richiesto: Il primo sondaggio del 2026, condotto a Mentana, offre uno sguardo preciso sui cambiamenti avvenuti durante le festività. Analizza i dati relativi ai principali protagonisti della scena politica, evidenziando eventuali diminuzioni di consensi e tendenze emergenti. Un'analisi sobria e dettagliata che permette di comprendere meglio gli orientamenti degli italiani in questo inizio d’anno.

– Quando Enrico Mentana apre i numeri dei sondaggi nel suo TgLa7, l’attenzione del pubblico sale di colpo. Da anni le rilevazioni commentate nelle sue trasmissioni sono uno dei punti di riferimento più seguiti per capire dove sta andando l’umore politico del Paese. E anche il primo sondaggio del 2026, firmato Swg e presentato il 12 gennaio, conferma una dinamica che merita di essere letta con attenzione: qualcosa si muove, pur senza terremoti. . Il dato principale riguarda Fratelli d’Italia, che resta saldamente il primo partito italiano ma registra una lieve flessione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Sondaggio politico SWG La7 oggi martedì 13 gennaio, Meloni e FdI in caduta, sale il Pd di Elly Schlein; Sondaggio politico del 12 gennaio: come andrebbe se si votasse oggi.

