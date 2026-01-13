Mentana il primo messaggio del 2026 | chi é crollato durante le feste

A pochi giorni dall’inizio del 2026, Mentana presenta il primo aggiornamento sui dati e sugli eventi che hanno caratterizzato le festività. In questo approfondimento, analizziamo chi ha subito cambiamenti significativi durante le feste e quali sono le tendenze emergenti nel panorama politico e sociale italiano. Un’analisi accurata e obiettiva per comprendere meglio il contesto nel quale si apre il nuovo anno.

– Quando Enrico Mentana apre i numeri dei sondaggi nel suo TgLa7, l'attenzione del pubblico sale di colpo. Da anni le rilevazioni commentate nelle sue trasmissioni sono uno dei punti di riferimento più seguiti per capire dove sta andando l'umore politico del Paese. E anche il primo sondaggio del 2026, firmato Swg e presentato il 12 gennaio, conferma una dinamica che merita di essere letta con attenzione: qualcosa si muove, pur senza terremoti. Il dato principale riguarda Fratelli d'Italia, che resta saldamente il primo partito italiano ma registra una lieve flessione.

