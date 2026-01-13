Pedro Mendes potrebbe vivere le ultime battute con la maglia dello Spezia durante la partita contro il Padova. Al momento, non si segnalano novità che possano modificare questa possibile conclusione. La sfida rappresenta un’ultima occasione per l’esterno portoghese di lasciare un segno nel suo percorso con i liguri.

A meno di sorprese al momento non all’orizzonte, quelli giocati a Padova saranno gli ultimi minuti di Pedro Mendes con la maglia canarina. L’attaccante portoghese è atteso in queste ore a La Spezia per la firma con la società ligure, rimandata solo di un fine settimana. L’accordo tra i club era già stato trovato da diversi giorni sulla base di un prestito che a determinate condizioni vedrà scattare l’ obbligo di riscatto (altrimenti resterà diritto, a fine stagione) sulla base di un milione e 200.000. Pedro avrebbe invece concluso un accordo economico riuscendo a guadagnare un ulteriore anno di contratto che a Modena scadeva nel 2027, migliorando anche il suo ingaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mendes e Spezia, stavolta è fatta

Leggi anche: Mendes, trovato l’accordo con lo Spezia

Leggi anche: Imprendibile! Sinner stavolta l’ha fatta grossa, che smacco per Meloni e Mattarella

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Mendes e Spezia, stavolta è fatta - A meno di sorprese al momento non all’orizzonte, quelli giocati a Padova saranno gli ultimi minuti di Pedro Mendes ... msn.com