Meloni a Trentini | Hai abbracciato mamma? È stata tanto in pensiero

Il ministro Meloni ha incontrato Alberto Trentini e Mario Burlò, rientrati in Italia dopo la liberazione dal Venezuela. Durante l'incontro, Meloni ha rivolto un pensiero affettuoso, chiedendo se si siano abbracciati con le persone care, sottolineando l'importanza dei momenti di vicinanza in momenti di difficoltà. La notizia si inserisce nel quadro delle recenti operazioni di rimpatrio di cittadini italiani all’estero.

(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2026 Sono rientrati in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò dopo la liberazione dal Venezuela. Ad attenderli a Ciampino, oltre ai familiari, la premier Meloni e il Ministro degli Esteri Tajani. "Hai abbracciato la mamma, è stata tanto in pensiero lo sai?", ha detto Meloni a Trentini che, stringendole la mano, l'ha più volte ringraziata. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

Meloni a Trentini: Hai abbracciato mamma? È stata tanto in pensiero

