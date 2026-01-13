McTominay leader del Napoli | gol carisma e voce da Conte

Scott McTominay si è affermato come un punto di riferimento nel Napoli, grazie alle sue prestazioni e alla personalità dimostrata in campo. Con due gol decisivi contro l’Inter, ha dimostrato il suo valore, portando entusiasmo e leadership alla squadra. Il suo modo di parlare e agire ricorda quello di Antonio Conte, contribuendo a rafforzare il ruolo di figura centrale nel gruppo.

