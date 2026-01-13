Maxima d' Olanda e re Guglielmo si sono mostrati in pubblico per la prima volta nel 2026 Solo per salutare e rinchiudersi a Palazzo Reale per ricevimenti ultra privati

Maxima d'Olanda e re Guglielmo sono apparsi pubblicamente nel 2026, limitandosi a salutare prima di rientrare a Palazzo Reale per incontri privati. Dopo alcuni giorni di assenza, si sono mostrati in pubblico, tornando alla loro routine ufficiale. La coppia reale aveva trascorso le festività in Argentina, paese natale della regina, confermando la volontà di mantenere un profilo discreto durante questo periodo.

Era da diversi giorni che Maxima e Guglielmo d’Olanda non si mostravano in pubblico. Il motivo non è segreto: erano volati in Argentina, il 26 dicembre scorso, per concedersi una vacanza nella terra natìa della regina. Un viaggio di famiglia per riprendere fiato alla fine del 2025 e ripartire con il piede giusto nel 2026. Anche se, a onor del vero, la prima uscita ufficiale della coppia già ha scatenato molte critiche. Maxima, Guglielmo e i due ricevimenti di Capodanno. Lunedì 12 gennaio la regina Maxima, 54 anni, e re Guglielmo, 58, si sono mostrati, per la prima volta nel 2026, al mondo. Lo hanno fatto per pochi istanti, concedendosi ai fotografi e alla stampa qualche minuto prima dell’ingresso al Palazzo Reale ad Amsterdam. 🔗 Leggi su Amica.it

