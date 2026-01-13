Maxi processo sulle mafie in Lombardia confische per mezzo miliardo di euro

Un maxi processo a Milano ha portato a 62 condanne e confische per circa mezzo miliardo di euro, nell’ambito di un’indagine sulle mafie in Lombardia. Il procedimento ha evidenziato un’alleanza tra diverse organizzazioni criminali nella regione. Oltre alle pene fino a 16 anni di carcere, il giudice ha disposto il sequestro di ingenti patrimoni, sottolineando l’efficacia delle azioni di contrasto alla criminalità organizzata.

Oltre alle 62 condanne, con pene fino a 16 anni di carcere, e ai 45 imputati rinviati a giudizio, il gup di Milano Emanuele Mancini ha disposto confische per quasi mezzo miliardo di euro nel maxi procedimento che ha riconosciuto l'ipotesi della Dda di Milano di un'alleanza tra esponenti delle tre mafie in Lombardia. Le confische diventeranno operative qualora la sentenza dovesse passare in giudicato..

