Maxi processo sulle mafie in Lombardia confische per mezzo miliardo di euro

Da feedpress.me 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un maxi processo a Milano ha portato a 62 condanne e confische per circa mezzo miliardo di euro, nell’ambito di un’indagine sulle mafie in Lombardia. Il procedimento ha evidenziato un’alleanza tra diverse organizzazioni criminali nella regione. Oltre alle pene fino a 16 anni di carcere, il giudice ha disposto il sequestro di ingenti patrimoni, sottolineando l’efficacia delle azioni di contrasto alla criminalità organizzata.

Oltre alle 62 condanne, con pene fino a 16 anni di carcere, e ai 45 imputati rinviati a giudizio, il gup di Milano Emanuele Mancini ha disposto confische per quasi mezzo miliardo di euro nel maxi procedimento che ha riconosciuto l’ipotesi della Dda di Milano di un’alleanza tra esponenti delle tre mafie in Lombardia. Le confische diventeranno operative qualora la sentenza dovesse passare in giudicato.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

maxi processo sulle mafie in lombardia confische per mezzo miliardo di euro

© Feedpress.me - Maxi processo sulle mafie in Lombardia, confische per mezzo miliardo di euro

Leggi anche: Un miliardo e mezzo sottratto alle mafie, i retroscena del maxi sequestro di cocaina in porto

Leggi anche: “Alleanza tra mafie in Lombardia”: chiesti 570 anni di carcere per 75 imputati al maxi processo Hydra

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

«Alleanza tra le mafie in Lombardia», 62 condanne e 45 a processo; Mafia in Lombardia, oggi la sentenza del maxi processo; 'Alleanza tra le mafie in Lombardia', cinque secoli di condanne al maxi-processo Hydra; Maxi processo Hydra, riconosciuta l’alleanza tra le mafie in Lombardia: 62 condanne e confische per quasi mezzo miliardo.

maxi processo mafie lombardia'Alleanza tra le mafie in Lombardia', cinque secoli di condanne al maxi-processo Hydra - Le prime 62 sentenze con il rito abbreviato nell'aula del carcere di Opera: altri 45 imputati proseguiranno nel dibattimento ... rainews.it

maxi processo mafie lombardiaMaxi processo sulle mafie in Lombardia, confische per mezzo miliardo di euro - Il gup di Milano riconosce l’alleanza tra le tre mafie: 62 condanne, 45 rinvii a giudizio e sequestri per quasi 500 milioni. gazzettadelsud.it

maxi processo mafie lombardiaMafia in Lombardia, oggi la sentenza del maxi processo - Oggi è il giorno della sentenza per il primo filone del maxi processo Hydra sul "sistema mafioso lombardo". msn.com

DENTRO COSANOSTRA: IL PENTITO CALOGERO GANCI SI AUTOACCUSA DI OMICIDI E STRAGI DAVANTI AI GIUDICI

Video DENTRO COSANOSTRA: IL PENTITO CALOGERO GANCI SI AUTOACCUSA DI OMICIDI E STRAGI DAVANTI AI GIUDICI

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.