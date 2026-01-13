Maxi controlli nell' Alta | automobilista denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Cittadella continuano con attività di controllo del territorio nell’area dell’Alta, finalizzate a garantire sicurezza e rispetto delle norme. Di recente, un automobilista è stato denunciato nell’ambito di questi controlli, che proseguono in modo costante e mirato per prevenire comportamenti illeciti e mantenere l’ordine pubblico.

Prosegue senza sosta l'attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cittadella. Nel corso del fine settimana tra il 10 e l'11 gennaio, i militari hanno eseguito una serie di servizi straordinari volti a innalzare il livello di sicurezza percepita, attraverso un.

