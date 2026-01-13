Matteo Hallisey +Europa aggredito dai tassisti in sciopero a Roma

Nel corso dello sciopero nazionale dei tassisti a Roma, Matteo Hallisey, presidente di +Europa e dei Radicali italiani, è stato contestato dai manifestanti durante il suo arrivo in piazza Capranica. La situazione si è trasformata in un momento di tensione, con alcuni presenti che hanno espresso il loro dissenso nei confronti del rappresentante politico. Un episodio che evidenzia le tensioni in atto tra settore e istituzioni, nel contesto di una protesta ormai consolidata.

Momenti di tensione al presidio dei tassisti in piazza Capranica, nel giorno dello sciopero nazionale del settore, all'arrivo di Matteo Hallisey, presidente di +Europa e dei Radicali italiani, fortemente contestato dai manifestanti, diretti in piazza Montecitorio. I tassisti hanno sfondato il cordone delle forze di polizia in borghese inseguendo il politico e colpendolo con almeno un calcio. Hallissey è stato allontanato dagli agenti. "Noi volevamo fare delle domande e avere un dialogo, dall'altra parte c'è un muro. Chiunque non sia d'accordo con il dare ancora più privilegi ai tassisti non viene considerato un interlocutore, anzi", ha dichiarato all'Adnkronos Hallisey. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

