matteo berrettini impressiona e liquida il quotato tien in 2 rapidi set al kooyong classic

Al Kooyong Classic 2026, torneo di preparazione agli Australian Open, Matteo Berrettini ha ottenuto una vittoria convincente contro Learner Tien, imponendosi con un doppio 6-2 in poco più di un’ora. La partita si è svolta a Melbourne, segnando un inizio positivo per il tennista italiano nel torneo di esibizione. Questo risultato testimonia la buona forma di Berrettini in vista degli imminenti grandi appuntamenti stagionali.

Il Kooyong Classic 2026, torneo d’esibizione in preparazione agli Australian Open 2026 di tennis, scattato a Melbourne, in Australia, nella notte italiana, inizia al meglio per i colori azzurri: Matteo Berrettini liquida lo statunitense Learner Tien con un duplice 6-2 in un’ora e sei minuti di gioco. Domani non giocheranno italiani, mentre lo stesso romano potrebbe tornare in campo giovedì, nell’ultima giornata della manifestazione. Nel primo set Berrettini opera subito il break nel game d’apertura, complice un doppio fallo di Tien ai vantaggi, e conferma lo strappo a quindici, portandosi sul 2-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

