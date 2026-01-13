Mattel presenta la prima Barbie autistica | il passo più importante e necessario della Barbiecore era

Mattel ha annunciato il lancio della prima Barbie autistica, un passo importante verso una rappresentazione più inclusiva e realistica. Questa novità si inserisce all’interno dell’impegno dell’azienda nel promuovere la diversità e l’accettazione, offrendo ai bambini un modello che rispecchia le differenze della vita quotidiana. La nuova Barbie si propone di favorire la comprensione e l’empatia, contribuendo a un dialogo più aperto e rispettoso sulla diversità.

Barbie cambia ancora pelle. E questa volta lo fa nel modo che ci aspettavamo. Mattel ha appena lanciato la sua prima Barbie autistica, ampliando ulteriormente la linea che celebra la diversità e la rappresentazione reale. Non è una mossa estetica, ma un messaggio culturale chiarissimo. Dopo la Barbie con sindrome di Down, la Barbie cieca e quella con diabete di tipo 1, arriva una bambola che racconta lo spettro autistico con rispetto, ascolto e soprattutto coinvolgimento diretto della comunità. Mattel ha lanciato la sua prima Barbie autistica: una Barbie nata ascoltando davvero. Questa nuova Barbie non è stata "immaginata dall'alto".

Mattel lancia la prima Barbie con autismo, ha cuffie antirumore e spinner antistress - La Barbie con autismo è dotata di articolazioni del gomito e del polso, checonsentono di eseguire movimenti ripetitivi, battere le mani e altri gesti che alcuni membri della comunità autistica ... adnkronos.com

MATTEL BARBIE Mattel presenta la prima Barbie autistica: «Ogni bambina o bambino merita di potersi riconoscere» - Mattel ha lanciato la sua prima Barbie autistica, frutto di oltre 18 mesi di lavoro in collaborazione con Autistic Self Advocacy Network ... statoquotidiano.it

Mattel presenta la prima Barbie autistica Un passo importante verso una rappresentazione più accurata, rispettosa e inclusiva. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con Autistic Self Advocacy Network (ASAN), organizzazione guidata da persone au - facebook.com facebook

L'annuncio di Mattel pochi mesi dopo la presentazione della bambola con diabete di tipo 1. x.com

