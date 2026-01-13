Mattel presenta la prima Barbie autistica | il passo più importante e necessario della Barbiecore era

Mattel ha annunciato il lancio della prima Barbie autistica, un passo importante verso una rappresentazione più inclusiva e realistica. Questa novità si inserisce all’interno dell’impegno dell’azienda nel promuovere la diversità e l’accettazione, offrendo ai bambini un modello che rispecchia le differenze della vita quotidiana. La nuova Barbie si propone di favorire la comprensione e l’empatia, contribuendo a un dialogo più aperto e rispettoso sulla diversità.

Barbie cambia ancora pelle. E questa volta lo fa nel modo che ci aspettavamo. Mattel ha appena lanciato la sua prima Barbie autistica, ampliando ulteriormente la linea che celebra la diversità e la rappresentazione reale. Non è una mossa estetica, ma un messaggio culturale chiarissimo. Dopo la Barbie con sindrome di Down, la Barbie cieca e quella con diabete di tipo 1, arriva una bambola che racconta lo spettro autistico con rispetto, ascolto e soprattutto coinvolgimento diretto della comunità. Mattel ha lanciato la sua prima Barbie autistica: una Barbie nata ascoltando davvero. Questa nuova Barbie non è stata “immaginata dall’alto”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

