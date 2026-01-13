Mattel lancia la prima Barbie autistica | cuffie fidget spinner e sguardo che evita il contatto

Mattel ha presentato la prima Barbie autistica, parte della linea Barbie Fashionistas, con caratteristiche specifiche come cuffie, fidget spinner e uno sguardo che evita il contatto visivo. Questa iniziativa mira a promuovere la diversità e l’inclusione, offrendo un prodotto che rappresenta le differenti esperienze e identità. La figura si inserisce nel percorso di Mattel verso una maggiore sensibilità e rappresentanza delle diversità nelle proprie collezioni.

Mattel ha annunciato lunedì l’introduzione della sua prima Barbie autistica, la nuova aggiunta alla linea Barbie Fashionistas dedicata alla celebrazione della diversità e dell’inclusione. La bambola si unisce a una collezione che già include modelli con sindrome di Down, una Barbie cieca, bambole con vitiligine e altri personaggi creati per rendere la storica linea di giocattoli più inclusiva e rappresentativa della realtà. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MATTEL (@mattel) Lo sviluppo della bambola autistica ha richiesto oltre 18 mesi di lavoro e si è svolto in stretta collaborazione con l’Autistic Self Advocacy Network, un’organizzazione no-profit che si batte per i diritti e una migliore rappresentazione mediatica delle persone con autismo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

