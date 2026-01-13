In un momento di grande emozione, Mattarella si collega con la madre di Alberto, mentre le campane suonano segnando una festa. Mamma Armanda e papà Ezio condividono un istante di gioia, tra lacrime e abbracci, in una comunicazione che rimarrà impressa nei loro cuori. Un gesto di vicinanza e solidarietà, che testimonia il valore dei momenti di condivisione in famiglia e nella comunità.

di Ilaria Vallerini VENEZIA Un respiro grande, le lacrime, gli abbracci. Mamma Armanda e papà Ezio ricevono la videochiamata di Alberto. In un attimo le distanze si annullano, niente può più dividerli da quel loro unico figlio: né un oceano né migliaia di chilometri di strada o una cella claustrofobica. Sembra finalmente di potersi sfiorare dallo schermo. E il tempo, rimasto fermo a quel terribile 15 novembre del 2024 quando Alberto fu arrestato tra Caracas e Guasdalito, torna finalmente a scorrere dopo un’attesa infinita. Ai Trentini è arrivata anche la telefonata del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la quale il capo dello Stato ha condiviso la "felicità" per la conclusione positiva della vicenda dopo "tanta sofferenza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mattarella chiama la madre di Alberto. Il prete suona le campane: "Una festa"

