Massoneria in tensione a Messina la querela del notaio Magno che scuote le logge

Da messinatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una recente querela presentata dal notaio Magno presso la Procura di Messina sta generando tensioni all’interno della comunità massonica locale. La vicenda ha suscitato attenzione e interrogativi, coinvolgendo non solo le logge della zona. Si tratta di un episodio che potrebbe avere ripercussioni sul panorama massonico messinese e sulla percezione pubblica dell’istituzione.

Una querela depositata nei giorni scorsi in Procura a Messina sta scuotendo la massoneria locale e non solo. A firmarla il notaio Silverio Magno, professionista messinese di rilievo nazionale e figura storica del Grande Oriente d’Italia, soprannominato “Cavaliere Nero”, insieme a un altro. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

