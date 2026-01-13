Massoneria in tensione a Messina la querela del notaio Magno che scuote le logge

Una recente querela presentata dal notaio Magno presso la Procura di Messina sta generando tensioni all’interno della comunità massonica locale. La vicenda ha suscitato attenzione e interrogativi, coinvolgendo non solo le logge della zona. Si tratta di un episodio che potrebbe avere ripercussioni sul panorama massonico messinese e sulla percezione pubblica dell’istituzione.

