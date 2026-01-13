Massoneria in tensione a Messina la querela del notaio Magno che scuote le logge
Una recente querela presentata dal notaio Magno presso la Procura di Messina sta generando tensioni all’interno della comunità massonica locale. La vicenda ha suscitato attenzione e interrogativi, coinvolgendo non solo le logge della zona. Si tratta di un episodio che potrebbe avere ripercussioni sul panorama massonico messinese e sulla percezione pubblica dell’istituzione.
Una querela depositata nei giorni scorsi in Procura a Messina sta scuotendo la massoneria locale e non solo. A firmarla il notaio Silverio Magno, professionista messinese di rilievo nazionale e figura storica del Grande Oriente d’Italia, soprannominato “Cavaliere Nero”, insieme a un altro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
