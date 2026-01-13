Massimo Sessa commissario per gli stadi | sì al doppio ruolo

Massimo Sessa è in procinto di assumere il ruolo di commissario straordinario per gli stadi italiani, in vista di Euro 2032, che si terrà in Italia e Turchia. La nomina, ancora da ufficializzare, rappresenta un passo importante per la gestione delle infrastrutture sportive in preparazione del grande evento. La sua esperienza sarà fondamentale per garantire la sicurezza e l’efficienza delle strutture coinvolte.

Manca soltanto l'ufficialità, poi Massimo Sessa sarà il nuovo commissario straordinario per gli stadi in vista di Euro 2032, campionato europeo che sarà ospitato dall'Italia (insieme alla Turchia). Ci sono voluti mesi prima di trovare l'accordo tra il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e quello dell'Economia con cui si darà il via libera alla nomina. Secondo quanto annunciato dal Fatto Quotidiano e precedentemente anticipato da Calcio e Finanza, la maggioranza avrebbe raggiunto l'intesa per permettere a Sessa di avere un doppio ruolo. L'ingegnere, infatti, è innanzitutto il presidente del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.

Europei di calcio 2032, da Salvini e Giorgetti l'ok per la nomina di Sessa a commissario straordinario per gli stadi - Indicato dal ministro dello Sport Abodi si occuperà di portare avanti le opere necessarie per ospitare gli Europei di calcio 2032 ... msn.com

Stadi, farsa del commissario: alla fine avrà il doppio ruolo - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Stadi, farsa del commissario: alla fine avrà il doppio ruolo" pubblicato il 13 Gennaio 2026 a firma di Carlo Di Foggia e Lorenzo Vendemiale ... ilfattoquotidiano.it

