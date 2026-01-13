Massese Ingaggiato l’attaccante Elia Canclini E’ in arrivo anche il centrocampista Pignataro

La Massese prosegue il mercato rinforzandosi con l’ingaggio dell’attaccante Elia Canclini, classe 2007, proveniente dall’Olympia Thyrus S. Dopo l’arrivo del centrocampista Zagarese, che ha esordito recentemente, si aggiunge anche il centrocampista Pignataro. La società continua a consolidare la rosa in vista delle prossime sfide, mantenendo un profilo sobrio e attento alle esigenze della squadra.

Novità di mercato in casa bianconera. Dopo l’arrivo del centrocampista Zagarese, che ha esordito in corsa questa domenica a Fucecchio, la società si è assicurata il giovane attaccante Elia Canclini, classe 2007, ex Pontedera e nell’ultima stagione in forza all’Olympia Thyrus S. Valentino (squadra umbra che milita in Eccellenza). L’ultimo match contro il Fucecchio non ha fatto altro che confermare quanto già si sapeva. La coperta in avanti è corta. Buffa e Lucchesi stanno facendo la loro parte, anche dal punto di vista realizzativo, ma non possono da soli tirare avanti la carretta. Domenica è mancato il febbricitante Lucchesi e con Babacar in panchina, ancora debilitato dall’influenza, è toccato al multiuso Centonze alzarsi in attacco a dare una mano al capitano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

