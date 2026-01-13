Marocchi | Spalletti ha mantenuto la promessa che ha fatto quando è arrivato alla Juventus

Luciano Spalletti ha dimostrato coerenza e impegno nel suo percorso alla Juventus, mantenendo le promesse fatte al momento dell’arrivo. La sua gestione si distingue per continuità e rispetto degli obiettivi prefissati, contribuendo a consolidare un progetto solido e orientato al miglioramento della squadra. Questa fase rappresenta un passo importante nel suo percorso professionale e nel progetto sportivo della Juventus.

. Le parole dell'ex bianconero. La metamorfosi della Juventus sotto la guida di Luciano Spalletti continua a raccogliere consensi unanimi tra gli addetti ai lavori e le grandi firme del calcio italiano. L'ultimo schiacciante successo contro la Cremonese non ha solo consolidato la posizione in classifica dei bianconeri, ma ha anche sancito ufficialmente il ritorno della "Vecchia Signora" nel lotto delle pretendenti al titolo. La promessa mantenuta. Negli studi di Sky Sport, l'ex centrocampista bianconero Giancarlo Marocchi ha analizzato il momento magico della squadra, ponendo l'accento sulla coerenza e sulla velocità con cui il tecnico toscano ha ribaltato le gerarchie del campionato.

La supercazzola di Spalletti viene servita calda anche stasera. "Una Juve sempre in crescita. Se l'aspettava" "Ma non lo so quello che, quello che poi può venir fuori quando si fa questo lavoro qui: ci sono sempre delle sorprese, sia in un senso sia in un a - facebook.com facebook

