Mark Ruffalo Wanda Sykes Ariana Grande e altri artisti hanno protestato contro gli abusi dell' ICE dopo l' uccisione di Renee Good

Durante i Golden Globe 2026, alcune celebrità hanno indossato spille di protesta contro l’ICE, in risposta all’uccisione di Renee Good. Tra gli artisti presenti figurano Mark Ruffalo, Wanda Sykes e Ariana Grande, che hanno scelto di esprimere il loro dissenso in modo discreto ma visibile, portando l’attenzione su una questione di forte rilevanza sociale. Un gesto simbolico che ha attirato l’attenzione sull’importanza di affrontare i temi dei diritti umani e delle politiche migr

L ’ edizione 2026 dei Golden Globe sarà ricordata anche per le piccole, ma significative, spille di protesta contro l’ICE (Immigration and Customs Enforcement) sfoggiate da alcune celebrità. Un vero manifesto politico, un atto di ribellione e di memoria nei confronti di Renee Good, ragazza uccisa a colpi d’arma da fuoco nella sua auto a Minneapolis da un agente dell’ICE. Mark Ruffalo, Wanda Sykes e Natasha Lyonne le hanno mostrate con orgoglio sul red carpet, mentre Jean Smart e Ariana Grande l e hanno indossate all’interno della sala durante la premiazione. Golden Globes 2026, i look più belli sul tappeto rosso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

