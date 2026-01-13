Marine Le Pen e il processo d’appello da cui dipende la corsa alle presidenziali del 2027 | ecco cosa può succedere

Il processo d’appello di Marine Le Pen, iniziato a Parigi il 13 gennaio 2026, rappresenta un passaggio cruciale per il suo futuro politico e la possibile partecipazione alle elezioni presidenziali del 2027. La decisione finale potrà influenzare significativamente le prospettive della leader di estrema destra e il panorama politico francese. L’udienza, che si concluderà il 12 febbraio, sarà determinante per il suo percorso elettorale.

Parigi, 13 gennaio 2026 – Marine Le Pen potrà presentarsi alle prossime elezioni presidenziali? È la domanda che domina l'apertura del processo d'appello, iniziato questo martedì 13 gennaio al Palazzo di Giustizia sull'Île de la Cité e che durerà fino al 12 febbraio. In mattinata, Marine Le Pen si è detta fiduciosa: "Spero di poter essere ascoltata dalla corte d'appello. Sono in uno stato d'animo di speranza in un certo senso", ha dichiarato la capogruppo dei deputati d'estrema destra all'Assemblea nazionale. Condannata in primo grado per l'appropriazione indebita di fondi europei tra il 2004 e il 2016, utilizzati per retribuire finti assistenti parlamentari, Marine Le Pen si è tenuta in disparte negli ultimi mesi, per prepararsi al meglio.

