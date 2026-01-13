Marianella su Bernardo Silva | Chi lo prende fa bene

Massimo Marianella esprime un giudizio positivo su Bernardo Silva, sottolineando che chi lo acquista fa un’ottima scelta. Dopo il convincente risultato della Juventus contro la Cremonese, le parole del commentatore evidenziano l’interesse e l’apprezzamento per il centrocampista, rafforzando le voci di un possibile trasferimento. Le dichiarazioni di Marianella contribuiscono a alimentare l’attenzione sul calciatore portoghese e sul suo futuro in Italia.

Parole che pesano sul nome del momento. Massimo Marianella promuove senza riserve Bernardo Silva, accostato alla Juventus dopo il 5-0 alla Cremonese. «Qualsiasi squadra che mette gli occhi su Bernardo Silva fa bene», il giudizio netto. Marianella ne sottolinea intelligenza, affidabilità e versatilità: può giocare nel tridente, da esterno, nei due davanti alla difesa o in tutte e tre le posizioni del 4-3-3. L’età (33) non è un freno: «Ha corso tanto, è vero, ma è ancora fortissimo ». Il riferimento è al profilo totale: meno esplosivo di tre anni fa, ma ancora “tantissima roba” per impatto e letture. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

