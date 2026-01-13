Maremmano cade in un canale a Piana del Sole | salvato dai pompieri

Un cane di razza maremmano è caduto in un canale a Piana del Sole. La sala operativa dei vigili del fuoco di Roma ha inviato prontamente la squadra VF 4/A della Pisana, che alle ore 16:00 circa ha recuperato l’animale in via Roccaverano. L’intervento si è concluso con successo, garantendo la sicurezza dell’animale e la riqualificazione dell’area.

