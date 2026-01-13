Maremmano cade in un canale a Piana del Sole | salvato dai pompieri
Un cane di razza maremmano è caduto in un canale a Piana del Sole. La sala operativa dei vigili del fuoco di Roma ha inviato prontamente la squadra VF 4/A della Pisana, che alle ore 16:00 circa ha recuperato l’animale in via Roccaverano. L’intervento si è concluso con successo, garantendo la sicurezza dell’animale e la riqualificazione dell’area.
Roma, 13 gennaio 2026 – Era c aduto in un canale un cane di razza maremmano: la sala operativa del comando di Roma ha inviato alle ore 16,00 circa, la squadra VF 4A della Pisana per il recupero dell’animale a Piana del Sole in via Roccaverano. Il recupero dha presentato alcune difficoltà essendo l’animale di grossa taglia, ma alla fine è stato p ortato in salvo e affidato alle cure del veterinario della Asl e alla Polizia di Roma capitale per rintracciare il padrone. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
