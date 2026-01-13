Marco Simeoli si prepara a portare lo spettacolo “Aggiungi un posto a tavola” alla ChorusLife Arena. Un evento che, attraverso musica e narrazione, promuove valori come l’inclusione, l’aggregazione e la pace, temi fondamentali nel contesto attuale. La rappresentazione si propone di trasmettere messaggi positivi, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza che invita alla riflessione e alla condivisione.

“Questo spettacolo è una festa: porta in ogni città tanti messaggi positivi molto attuali come l’inclusione e l’aggregazione, ma anche la pace di cui c’è molto bisogno”. Così l’attore e regista Marco Simeoli illustra “Aggiungi un posto a tavola”, che andrà in scena alla ChorusLife Arena, a Bergamo, il 16 gennaio alle 21, il 17 gennaio alle 16 e alle 21 e il 18 gennaio alle 16. Volto noto del teatro, della tv e del cinema, in questo lavoro veste i panni del Sindaco Crispino. Assieme a lui sul palco ci sarà un nutrito cast in cui spiccano Giovanni Scifoni e – special guest – Lorella Cuccarini. Abbiamo intervistato Marco Simeoli per saperne di più. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: “Aggiungi un posto a tavola”, alla ChorusLife Arena Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini

Leggi anche: Natale, la Compagnia del Vangelo lancia “Aggiungi un posto a tavola”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Marco Simeoli pronto per la ChorusLife Arena: Aggiungi un posto a tavola è una festa.

Marco Simeoli pronto per la ChorusLife Arena: “Aggiungi un posto a tavola è una festa” - Assieme a lui sul palco ci sarà un nutrito cast in cui spiccano Giovanni Scifoni e – special guest – ... bergamonews.it