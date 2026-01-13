Marca domani si parte | Tutti i numeri in crescita Attesi 25mila visitatori

Domani prende il via la ventiduesima edizione di Marca, l’evento internazionale dedicato alla marca del distributore organizzato da BolognaFiere e Adm. La manifestazione si svolgerà nei prossimi due giorni, con aspettative di circa 25.000 visitatori. La fiera rappresenta un’occasione importante per approfondire le tendenze e le innovazioni del settore, confermando una crescita costante dei numeri e dell’interesse verso questo appuntamento.

È tutto pronto per la ventiduesima edizione di Marca by BolognaFiere & Adm, la fiera internazionale dedicata alla marca del distributore che si terrà domani e giovedì in fiera. L’evento, oggi riconosciuto come appuntamento irrinunciabile per l’intero ecosistema della private label, apre l’anno del retail e riunisce industria, distribuzione moderna organizzata e filiera in un contesto orientato al business, al confronto strategico e all’ innovazione. I numeri dell’edizione 2026 confermano una crescita sostenuta: 10 padiglioni (+19% di superficie espositiva), 28 insegne della dmo con stand, 1.540 espositori e 25. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

