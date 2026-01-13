Mandare i migranti in altri paesi è illegale e inutile

Trasferire i migranti in altri paesi è una soluzione illegale e poco efficace. Sebbene alcuni stati europei considerino l’esternalizzazione del diritto d’asilo, questa strategia solleva numerosi dubbi sulla sua compatibilità legale e sulla reale utilità nel garantire una gestione equa e sostenibile dei flussi migratori. È importante valutare attentamente le implicazioni di tali politiche per trovare soluzioni più efficaci e rispettose dei diritti umani.

