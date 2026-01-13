Manca da casa ormai da cinque giorni | l’appello per avere notizie di Federica Ricerche in tutto il Lazio
Da cinque giorni, Federica Torzullo, 41 anni, risulta scomparsa da Anguillara Sabazia, nel Lazio. Le autorità hanno avviato ricerche in tutta la regione e hanno diffuso un appello pubblico per avere notizie sulla sua posizione. Si invita chiunque possa fornire informazioni utili a contattare le forze dell’ordine. Restiamo disponibili a fornire aggiornamenti sulla vicenda.
È stato diffuso un appello per la scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni. La donna risulta scomparsa da Anguillara Sabazia (RM) l'08012026. Nell'avviso si chiede di attenzionare stazioni metro e pullman dei paesi limitrofi. L'annuncio diffuso dall'Associazione Penelope. A rilanciare la segnalazione è Penelope ODV – Associazione Nazionale delle Famiglie e degli Amici delle Persone Scomparse, che invita a contattare i recapiti indicati in caso di informazioni o avvistamenti. Identikit e segni particolari. Secondo l'avviso, ha con sé i documenti. Tra i segni distintivi sono indicati: tatuaggio sul costato sinistro, cuore sulla spalla destra e disegno tribale sul petto.
