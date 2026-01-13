Da cinque giorni, Federica Torzullo, 41 anni, risulta scomparsa da Anguillara Sabazia, nel Lazio. Le autorità hanno avviato ricerche in tutta la regione e hanno diffuso un appello pubblico per avere notizie sulla sua posizione. Si invita chiunque possa fornire informazioni utili a contattare le forze dell’ordine. Restiamo disponibili a fornire aggiornamenti sulla vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS È stato diffuso un appello per la scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni. La donna risulta scomparsa da Anguillara Sabazia (RM) l’08012026. Nell’avviso si chiede di attenzionare stazioni metro e pullman dei paesi limitrofi. L’annuncio diffuso dall’Associazione Penelope. A rilanciare la segnalazione è Penelope ODV – Associazione Nazionale delle Famiglie e degli Amici delle Persone Scomparse, che invita a contattare i recapiti indicati in caso di informazioni o avvistamenti. Identikit e segni particolari. Secondo l’avviso, ha con sé i documenti. Tra i segni distintivi sono indicati: tatuaggio sul costato sinistro, cuore sulla spalla destra e disegno tribale sul petto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Manca da casa ormai da cinque giorni: l’appello per avere notizie di Federica. Ricerche in tutto il Lazio

Leggi anche: “Era lì sotto”. Mattia scomparso da casa, dopo giorni di ricerche l’annuncio da parte delle autorità

Leggi anche: Si allontana da casa dopo avere lasciato un biglietto, ricerche a Imperia per un 46enne | Foto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ivan Giantin, dalle rapine al Tronchetto: arrestato in casa l'ex Mala del Brenta. Suo il colpo alla sala slot di Mirano nel 2018; Manca da casa ormai da cinque giorni: l'appello per avere notizie di Federica. Ricerche in tutto il Lazio.

Sassari, dopo 5 giorni nessuna traccia di William Manca. La madre: «Torna a casa» - L’uomo, visto per l’ultima volta a Campanedda sabato 6 settembre, vive in centro storico da sempre con ... unionesarda.it

Martedì 20 gennaio - ore 18:30 Daniele Manca e Gianmario Verona presentano il libro: “A casa di Einstein. Sei lezioni nell’era della superinnovazione” GLI INGREDIENTI SEGRETI PER SOPRAVVIVERE E VINCERE NELL’ERA DELLA SUPERINNOVAZIONE - facebook.com facebook