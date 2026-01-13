Malen alla Roma altra svolta nella trattativa! La mossa del club giallorosso non lascia più dubbi aggiornamenti importanti

La trattativa tra la Roma e Malen si intensifica, segnando una svolta significativa. Il club giallorosso ha avanzato una nuova proposta per acquistare l’esterno dell’Aston Villa, confermando il forte interesse. Le ultime indiscrezioni indicano che la Roma non intende più attendere e sta accelerando le trattative per definire l’affare. Restano aggiornamenti importanti in vista di una possibile chiusura.

Malen alla Roma, nuova offerta del club giallorosso per arrivare all’esterno dell’Aston Villa. Ultimissime indiscrezioni La Roma ha deciso di non aspettare oltre. Dopo i primi sondaggi esplorativi e una trattativa che sembrava destinata a protrarsi per le lunghe, il club capitolino ha premuto il piede sull’acceleratore per assicurarsi le prestazioni di Donyell Malen. La . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Malen alla Roma, altra svolta nella trattativa! La mossa del club giallorosso non lascia più dubbi, aggiornamenti importanti Leggi anche: Tiago Gabriel Juventus: arrivano conferme, i bianconeri devono stare attenti alla concorrenza di un’altra big italiana! L’ultima mossa non lascia dubbi su questo ostacolo Leggi anche: Zirkzee-Roma, trattativa in salita? La situazione raccontata dalla società non lascia dubbi per gennaio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Calciomercato Roma, da Raspadori a Malen e Robinio Vaz: tutte le trattative; Zaniolo si opera al ginocchio, Endrick e Semenyo: esordio e gol! Raspadori più lontano dalla Roma, giallorossi su Vaz e Malen; Le notizie del 12 gennaio 2026 di calciomercato: Milan su Goretzka. Accordo Roma-Marsiglia per Robinio Vaz, per Malen ci sono anche Napoli e Juve; Calciomercato altre squadre LIVE - La Roma svolta il mercato? Malen + Robinio Vaz. La Roma accelera per Malen: formula e cifre per evitare l'inserimento dell'Atletico Madrid - D'altronde la Roma vuole mettersi al riparo da una doppia beffa, generata dalla cessione di Giacomo Raspadori all'Atalanta. msn.com

Calciomercato Roma diretta, da Malen a Robinio Vaz e Dragusin: tutte le trattative di oggi live - E se Raspadori ha scelto l'Atalanta, i giallorossi stanno lavorando per chiudere tre colpi: Dragusin, Malen e Robinio Vaz. msn.com

In attesa di Raspadori, spunta Malen. Le ultime sul nuovo attaccante della Roma - L'Aston Villa avrebbe offerto ai giallorossi la punta olandese classe 1999 che sta trovando poco spazio a Birmingham. romatoday.it

Mercato #Roma: i giallorossi forzano per #Malen, che potrebbe arrivare domani #ASRoma #Calciomercato x.com

Calciomercato Roma, l’Atletico vuole sorpassare la Roma per Malen! Secondo Sky Sport, l’Atletico Madrid sta lavorando per chiudere l’arrivo di Donyell Malen come possibile sostituto di Raspadori. Il club spagnolo vuole anticipare i tempi e superare la con - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.