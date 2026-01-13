Magi +Europa | Ecco perché bisogna scendere in piazza per l' Iran

In Iran prosegue un grave conflitto tra il popolo e un regime repressivo. La violenza e le violazioni dei diritti umani stanno causando sofferenze profonde alla popolazione. Per sostenere la richiesta di libertà e giustizia, è importante manifestare anche in Italia. Ecco perché, questo sabato, Magi (+Europa) invita a partecipare alle manifestazioni per esprimere solidarietà e chiedere un cambiamento pacifico.

"In Iran è in corso il massacro di un popolo da parte di un regime sanguinario. Per questo sabato saremo in piazza senza titubanze". A dirlo al Foglio è Riccardo Magi, segretario nazionale e deputato di +Europa, che il 17 gennaio parteciperà alla manifestazione "Per un Iran libero, laico e democratico organizzata dal partito Radicale, alla quale ha già aderito anche Azione di Carlo Calenda. Non pervenuti, per il momento, gli altri partiti. La brutale repressione del regime iraniano ha ucciso almeno 2.000 persone stando ai numeri più cauti diffusi da un funzionario del governo, ma i morti potrebbero essere molti di più: si parla di 10.

