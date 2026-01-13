Madre e figlia morte a Campobasso a fine gennaio periti a Bari per l’esame delle biopsie

A Campobasso e Bari sono state registrate le morti di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, quindicenne, avvenute a fine gennaio. Dopo i funerali, proseguono le indagini sulle cause di questa tragedia, con particolare attenzione all'esito delle biopsie. La vicenda solleva interrogativi sulla natura dell’avvelenamento di Natale e sulla necessità di chiarire le responsabilità.

(Adnkronos) – Avvelenamento di Natale. Dopo i funerali, la ricerca della verità sulla tragica e scomparsa di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia quindicenne Sara Di Vita, segna una nuova tappa tecnica. Le indagini volte a chiarire le cause del decesso delle due donne, avvenuto tra il 27 e 28 dicembre, si sposteranno .

