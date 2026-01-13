Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri è stato giudicato dal M5S Trapanese insufficiente nel rispondere alle esigenze dei caregiver familiari. Secondo loro, si tratta di un provvedimento che non garantisce un sostegno adeguato a una delle emergenze sociali più rilevanti, richiedendo interventi più concreti e dignitosi per chi si prende cura di un familiare.

Tempo di lettura: 2 minuti " Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri rappresenta una risposta insufficiente a una grande emergenza sociale: la condizione dei caregiver familiari". Dichiara Luca Trapanese, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. " I requisiti previsti sono irragionevolmente restrittivi: una soglia ISEE fissata a 15mila euro e un contributo massimo di 400 euro mensili. Una cifra del tutto inadeguata se rapportata al carico assistenziale richiesto, di almeno 91 ore settimanali. È una misura che non riconosce la complessità, la fatica, le rinunce e il valore sociale di chi ogni giorno si prende cura delle persone più fragili".

© Anteprima24.it - M5S, Trapanese: “Il ddl sui caregiver è inadeguato, serve un sostegno dignitoso”

