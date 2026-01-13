Lutto nel mondo dello sport | addio al campione olimpico | il tragico annuncio

Il mondo dello sport si trova a dover affrontare una triste perdita con la morte di Ueli Kestenholz, noto campione di snowboard svizzero. La notizia, riportata recentemente, ha colpito gli appassionati e gli addetti ai lavori, ricordando la tragica fine di un atleta che ha rappresentato con onore la sua nazione. La sua scomparsa, avvenuta nelle montagne del Vallese a causa di una valanga, lascia un vuoto nel panorama degli sport invernali.

– Il mondo degli sport invernali è stato colpito da una notizia drammatica: la morte di Ueli Kestenholz, storico campione di snowboard svizzero, rimasto vittima di una valanga sulle montagne del Vallese. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di domenica, intorno alle 12.15, sul versante orientale dell’ Hockuchriz, a circa 2.400 metri di quota. . Secondo le prime ricostruzioni, il cinquantenne, originario della zona del lago di Thun, stava effettuando una discesa fuori pista in compagnia di uno sciatore. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Lutto nel mondo dello sport: addio al campione olimpico: il tragico annuncio Leggi anche: Lutto nel mondo dello sport: addio al campione olimpico napoletano Davide Tizzano Leggi anche: Lutto nel mondo dello sport: addio la campione olimpico napoletano Davide Tizzano Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Lutto nel mondo dello sport: addio a Ottorino Bugatti, è morto a 82 anni il presidente più longevo del rugby italiano. Grati per l'esempio che ci ha trasmesso; Lutto nello sport etneo: addio a Carmen Di Re; Lutto nello sport, addio a Vittorio Margini fondatore della Sampolese Basket; Lutto nello sport etneo: addio a Carmen Di Re. Lutto nel podismo regionale: addio al 31enne Francesco D’Onofrio - Il presidente della Kinesis Lab Athletics Del Cicco: “Era l’anima della nostra squadra, lascia un vuoto incolmabile” POMIGLIANO D’ARCO (Pietro De Biasio) – Un grave lutto ha colpito la comunità del po ... casertace.net

Addio a Rolland Courbis: il calcio francese in lutto per la scomparsa - Il calcio francese piange Rolland Courbis, ex calciatore, allenatore e volto noto dei media, scomparso a 72 anni: addio a un personaggio iconico ... it.blastingnews.com

Ciclismo - Il lutto. Addio allo storico "ds" Bini - Hanno condiviso vittorie prestigiose, al "Giro d’Italia" e alla "Tirreno- lanazione.it

- Porto Viro e il mondo dello sport in lutto - Addio a Italo; aveva 67 anni ed era conosciutissimo. #portoviro #lutto #judo - facebook.com facebook

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo accademico e politico campano e italiano. Ci ha lasciati Gino #Nicolais, per lunghi anni presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e già ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione. Er x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.