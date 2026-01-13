L’uscita di sicurezza bloccata da un mobile pochi minuti prima della strage di Crans-Montana

Le immagini delle telecamere di sicurezza del bar Le Constellation a Crans-Montana mostrano che l’uscita di sicurezza era bloccata poco prima della tragedia di Capodanno, che ha causato 40 vittime. Questo dettaglio, confermato dal servizio del Tg3, evidenzia un aspetto importante sulla gestione delle emergenze nel locale e potrebbe essere rilevante nelle indagini in corso.

L’uscita di sicurezza del bar Le Constellation era bloccata. Lo confermano le immagini di un servizio del Tg3, che manda in onda il frame delle telecamere di sicurezza del locale di Crans-Montana ottenuto pochi minuti prima della tragedia che ha provocato la morte di 40 persone nella notte di Capodanno. Dopo le indiscrezioni e la conferma dello stesso proprietario Jacques Moretti – attualmente in arresto cautelare – ora anche le immagini mostrano le inadempienze alle norme di sicurezza dell’esercizio. Dal video si vede infatti il corridoio in fondo al salone del locale e sulla destra una piccola porta, ostruita da un mobiletto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “L’uscita di sicurezza bloccata da un mobile pochi minuti prima della strage di Crans-Montana” Leggi anche: Strage a Crans-Montana, “Si calpestavano a vicenda”: una foto conferma che l’uscita di sicurezza era bloccata Leggi anche: Strage a Crans-Montana, “Si calpestavano a vicenda”: una foto conferma che l’uscita di sicurezza era bloccata Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Strage a Crans-Montana, “Si calpestavano a vicenda”: una foto conferma che l’uscita di sicurezza era bloccata x.com Tg3. . Mappe, piantine e un frame di una telecamera interna spiegano molto della strage di Crans-Montana. Una immagine inedita in particolare: l'uscita di sicurezza ostruita da un mobiletto, forse un tavolino, nei fatti nessuno la considerava seriamente un'usci - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.