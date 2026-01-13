Nel fine settimana, sono stati segnalati ulteriori avvistamenti di lupi nel centro di Massalengo, con alcuni avvistamenti anche all’interno del paese. I residenti sono invitati a prestare attenzione e a seguire eventuali aggiornamenti dalle autorità locali per garantire la sicurezza di tutti.

Fine settimana segnato da nuovi avvistamenti di lupi nei pressi – e ora anche all’interno – del centro abitato di Massalengo. E il sindaco Severino Serafini lancia un appello alla prudenza, dopo l’ennesima segnalazione documentata da un video girato da un cittadino. "È una segnalazione importante – spiega il primo cittadino –. Abbiamo immagini della settimana scorsa alle porte dell’abitato, in zona Paderno, ma in questo caso siamo proprio in paese". Nella notte tra venerdì e sabato, infatti, un lupo è stato ripreso in pieno centro abitato, nei pressi del cantiere della scuola materna, di fronte al cimitero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lupo filmato in centro al paese: "Residenti, prestate attenzione"

