L’ultima lezione Piccinni saluta gli studenti | Giusto lasciare adesso

Dopo oltre cinquant'anni di insegnamento, il professor Piccinni conclude il suo percorso con un saluto agli studenti. La sua voce, sempre chiara e autorevole, ha accompagnato generazioni di apprendisti, lasciando un ricordo indelebile di competenza e passione. Questa ultima lezione rappresenta un momento di riflessione su un impegno dedicato alla formazione e alla trasmissione di conoscenze, segnando la fine di un importante capitolo della sua carriera.

Chiunque abbia frequentato le sue lezioni, in mezzo secolo di vita professionale, ha ben impressi nella memoria l’eloquio brillante e la profondità di contenuti. Per questo non lascia indifferenti l’annuncio diffuso ieri mattina via social da Gabriella Piccinni, dal 2021 professore emerita di Storia medievale: "Oggi è per me una giornata speciale. Sono andata in pensione nel 2021 ma in questi anni ho continuato a tenere - naturalmente a titolo gratuito - un corso di Storia medievale per gli studenti della laurea magistrale in Storia. L’ho fatto con piacere e con la consueta soddisfazione, perché il contatto con persone giovani continua a essere per me vivificante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L’ultima lezione davanti al Buon Governo: Gabriella Piccinni saluta l’università di Siena e i suoi studenti - Ha scelto di congedarsi, come solo chi ama la storia medievale avrebbe potuto fare: davanti al Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti. radiosienatv.it