Luisa Ranieri e Luca Zingaretti il video inedito della festa in casa per la prima puntata de La Preside

Lunedì 12 gennaio 2026, su Rai Uno, è andata in onda la prima puntata di “La Preside”. Tra i momenti più interessanti, un video inedito mostra Luisa Ranieri e Luca Zingaretti durante una festa in casa, offrendo uno sguardo più intimo sui protagonisti dello show. Di seguito, i dettagli sulla puntata e le prime impressioni degli ascolti.

Ieri, 12 gennaio 2026, su Rai Uno è andata in onda la prima puntata de “La Preside” (qui i dettagli sugli ascolti incredibili). Si tratta di una nuova avvincente serie con Luisa Ranieri protagonista. Luca Zingaretti e Luisa Ranieri: una coppia formidabile (anche professionalmente)"La Preside". 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: La preside con Luisa Ranieri: trama, cast e puntata della fiction di Luca Zingaretti Leggi anche: La Preside, Luisa Ranieri chiarisce tutto: chi produce la serie e perché attaccano Zingaretti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tutto l'amore di Luisa Ranieri per Luca Zingaretti (e viceversa); Su Raiplay la miniserie con Luca Zingaretti e Luisa Ranieri che ti emozionerà; Su Rai 1 'La preside' che disse a Zingaretti: Io sono Napoleone; La preside, trama e cast della serie tv con Luisa Ranieri dirigente di scuola a Caivano. Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, si parla di divorzio? La verità sulle voci di crisi - Ogni pochi mesi torna a galla la stessa storia: “Luisa Ranieri ha chiesto il divorzio”, “matrimonio al capolinea”, “coppia in crisi”. alphabetcity.it

Luisa Ranieri e il segreto sul matrimonio con Luca Zingaretti: "Non viviamo la quotidianità" - Quella tra Luca Zingaretti e Luisa Ranieri è una delle storie d'amore più longeve e note del panorama cinematografico italiano. corrieredellumbria.it

Tutto l'amore di Luisa Ranieri per Luca Zingaretti (e viceversa) - Vengono scelti da Riccardo Milani come protagonisti della miniserie Cefalonia e tra una scena e l'altra, l'amore tra S ... elle.com

Boom di ascolti per La Preside: 4 milioni e 814mila spettatori e 27% di share al debutto su Rai 1, superando anche la coppia Bisio-Incontrada. La fiction, diretta da Luca Miniero e con Luisa Ranieri nei panni di Eugenia Liguori, è stata la più vista in prima ser - facebook.com facebook

𝐁𝐎𝐎𝐌! La nuova serie #LaPreside con Luisa Ranieri conquista tutti con quasi 5 milioni di telespettatori. Stravince la serata con il 27,03% e 4.814.000. Da aggiungere i dati di Rai Play. Per una volta la qualità è stata premiata e riconosciuta anche dal pubblic x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.