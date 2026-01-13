Luigi Nicolais l’uomo che aveva sete di futuro

Luigi Nicolais, conosciuto come Gino tra amici, è stato un uomo che ha sempre guardato avanti, con una forte volontà di contribuire al progresso. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel suo ambito, come testimoniano i numerosi ricordi e riconoscimenti postumi. In questa breve introduzione si ripercorre la sua vita, evidenziando la sua passione per il futuro e il rispetto che ha saputo conquistarsi.

Aveva sete di futuro Luigi Nicolais, Gino per gli amici che erano tanti e per tutti quelli che entravano in relazione con lui come dimostrano i tanti e commossi necrologi per la sua morte. Quella sete attingeva a una fonte che usava per dissetare studenti, colleghi, interlocutori di ogni genere fino ai presidenti della Repubblica con i quali ha collaborato al vertice del Consorzio per la diffusione della cultura dell’innovazione (Cotec). Ecco, l’innovazione era il suo pallino. Il punto di partenza e di arrivo di ogni sua avventura. Come al tempo dell’assessorato in Regione con Antonio Bassolino quando inventò i Centri di competenza per far dialogare il mondo della ricerca con quello distante delle imprese o come quando al tempo della presidenza del Cnr si batté per l’accesso aperto alla letteratura scientifica o, ancora, come quando al tempo dell’impegno ministeriale avviò la digitalizzazione della pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Morto Luigi Nicolais, l’ex ministro ed ex presidente del Cnr aveva 83 anni Leggi anche: Addio a Luigi Nicolais, lo scienziato che è stato ministro e presidente del Cnr Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. L’Ateneo è in lutto per la scomparsa del professore Luigi “Gino” Nicolais. Professore emerito della Federico II. Ingegnere chimico, classe 1942, docente universitario e protagonista della vita istituzionale del Paese, è stato una figura di riferimento nel dialogo tr - facebook.com facebook Addio a Luigi Nicolais, scienziato ed ex ministro x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.