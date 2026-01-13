Luigi Favoloso morso da un serpente | ricoverato nelle Filippine

Luigi Favoloso è stato ricoverato nelle Filippine dopo essere stato morso da un serpente marino durante un’immersione. L’incidente, avvenuto nelle acque locali, ha richiesto un intervento medico tempestivo. Si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

