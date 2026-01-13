Lugo la sindaca | Nessun danno registrato nelle scuole

La sindaca di Lugo, Elena Zannoni, ha annunciato sui social che, dopo le due scosse di terremoto, non sono stati riscontrati danni nelle scuole del territorio. Le strutture sono state evacuate tempestivamente, seguendo i piani di emergenza, e si conferma la sicurezza degli edifici scolastici. La priorità resta la tutela di studenti e personale, monitorando costantemente la situazione.

La sindaca di Lugo, Elena Zannoni dopo le due scosse di terremoto fa il punto sui social: "Le scuole del territorio sono state dapprima evacuate come da piani di emergenza (bravissimi gli insegnanti, i bambini e i ragazzi). È in corso la verifica di tutte le scuole (in parte già effettuata mentre.

