L’Ue inizia oggi a riparlare di sanzioni all’Iran ma si muove lenta e aspetta Trump

Oggi l’Unione Europea riprende il dibattito sulle possibili sanzioni nei confronti dell’Iran. La discussione si svolge con molta cautela e attenzione, mentre si osserva con preoccupazione l’aggravarsi della repressione e il crescere delle vittime innocenti. La Commissione Europea monitora attentamente la situazione, attendendo eventuali sviluppi, anche in relazione alle posizioni degli Stati Uniti e alle decisioni di Trump.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.