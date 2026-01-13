L’Ue inizia oggi a riparlare di sanzioni all’Iran ma si muove lenta e aspetta Trump

Oggi l’Unione Europea riprende il dibattito sulle possibili sanzioni nei confronti dell’Iran. La discussione si svolge con molta cautela e attenzione, mentre si osserva con preoccupazione l’aggravarsi della repressione e il crescere delle vittime innocenti. La Commissione Europea monitora attentamente la situazione, attendendo eventuali sviluppi, anche in relazione alle posizioni degli Stati Uniti e alle decisioni di Trump.

Bruxelles. “Mentre la repressione si intensifica, e la perdita di vite innocenti continua, stiamo monitorando la situazione con attenzione”, ha scritto la presidente della Commissione,. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

