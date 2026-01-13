ludovico einaudi solo piano disponibile dal 27 febbraio

MILANO – Ludovico Einaudi annuncia la pubblicazione della sua prima raccolta interamente dedicata al pianoforte solo. L’album, intitolato semplicemente “Solo Piano”, uscirà per Decca il 27 febbraio. “Solo Piano” ripercorre trenta anni di una carriera straordinaria. Accanto alle composizioni per solo pianoforte più amate dal pubblico, la raccolta include l’inedito “Memory One”, già disponibile, che Ludovico racconta così: “Memory One ha la sostanza di un’essenza, un breve racconto nato in un momento che non volevo dimenticare”. La raccolta conduce l’ascoltatore in un viaggio affidato ai soli tasti del pianoforte: da Elegy for the Arctic, eseguita da Einaudi su una piattaforma galleggiante nell’Oceano Artico per Greenpeace nel 2016, fino a una speciale versione per pianoforte solo di “Experience” (2013), il suo brano più ascoltato di sempre. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

