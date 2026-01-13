Lucio Battisti in orchestra | a Erba il tributo che unisce rock e sinfonia

Venerdì 23 gennaio 2026, al Cine Teatro Excelsior di Erba, si terrà uno spettacolo dedicato a Lucio Battisti, che unisce elementi di rock e musica sinfonica. L’evento propone una rivisitazione del suo repertorio attraverso una performance che integra l’energia di una band con la profondità di un’orchestra, offrendo un’interpretazione originale e raffinata del celebre artista italiano.

Venerdì 23 gennaio 2026, alle 21, il Cine Teatro Excelsior di Erba ospita uno spettacolo che rilegge il repertorio di Lucio Battisti in una forma inedita, capace di mettere insieme l’energia di una band rock e il respiro ampio di un’orchestra. Non il classico concerto-tributo, ma un progetto. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: A Senigallia il tributo a Lucio Battisti di Leandro Ghetti Leggi anche: A Lecco il tributo a Lucio Battisti di Leandro Ghetti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Lucio Battisti tra rock e sinfonia: il 23 gennaio all'Excelsior uno spettacolo-evento con Sasha Torrisi. Lucio Battisti in orchestra: a Erba il tributo che unisce rock e sinfonia - Venerdì 23 gennaio 2026, alle 21, il Cine Teatro Excelsior di Erba ospita uno spettacolo che rilegge il repertorio di Lucio Battisti in una forma inedita, capace di mettere insieme l’energia di una ba ... quicomo.it

L’Orchestra Mercadante e Bocci per "Lucio Battisti. Emozioni!" - ", spettacolo che celebra il cantautore italiano attraverso note e parole, con Cesare Bocci e l’Orchestra Mercadante. ilrestodelcarlino.it

Le voci di Arisa e Loredana sono così iconiche, che le riconosceresti anche ad occhi chiusi! Perfette e meravigliose insieme su "E penso a te..." di Lucio Battisti - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.