Lucia super vigile del fuoco quest’anno è anche Miss Befana

Quest’anno i bambini di Tolentino hanno eletto "Miss Befana 2026" Lucia Soldini (nella foto con alcuni colleghi), vigile del fuoco del comando di Macerata. È stata lei a vestire i panni della Befana equilibrista per la discesa dalla Torre degli Orologi, in piazza della Libertà. Mamma di tre bambini, la Soldini è stata la prima vigile del fuoco donna permanente; in servizio prima al distaccamento di Tolentino e poi alla sala operativa del capoluogo di provincia, ha fatto da apripista. La manifestazione, che si è svolta domenica pomeriggio dopo il rinvio per il maltempo dell’Epifania, ha visto la partecipazione di grandi e piccoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

