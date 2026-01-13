Lucca-Benfica distanza sui costi | possibile cambio obiettivo

La possibile cessione di Lorenzo Lucca dal Lucca al Benfica solleva questioni relative ai costi e alle strategie di mercato. La distanza tra le offerte e le valutazioni della società potrebbe portare a un cambio di obiettivo, influenzando il futuro dell’attaccante e le scelte del club. In questo contesto, si analizzano le variabili economiche e le possibili implicazioni di una decisione che potrebbe modificare il percorso di mercato di entrambe le parti.

Il futuro di Lorenzo Lucca resta in bilico e il suo nome continua a dividere le valutazioni sul mercato. Secondo la stampa portoghese, Lucca è un obiettivo concreto del Benfica. Chiare le condizioni minime del Napoli per andare avanti nei discorsi.

