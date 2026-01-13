Luca Falomi | Myricae 4
Il Centro Culturale Rosetum presenta il primo concerto del 2026 della nuova edizione del Rosetum Jazz Festival. La rassegna, che coinvolge artisti internazionali, continua a offrire appuntamenti di qualità dedicati alla musica jazz. Vi invitiamo a partecipare a questa occasione per ascoltare performance di alto livello in un ambiente ricco di storia e cultura.
ll Centro Culturale Rosetum è orgoglioso di invitarvi al primo concerto del 2026 dell' ottava stagione del Rosetum Jazz Festival, rassegna con artisti da tutto il mondo.Venerdì 30 gennaio 2026, dalle 21:00 alle 23:30Via Pisanello, 1 – MilanoIngresso gratuito con prenotazione obbligatoria. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Luca Falomi in concerto al FolkClub presenta "Myricae" - 30 al FolkClub presenta “Myricae” con Eugenia Canale, Stefano Della Casa e Max Trabucco. torinoggi.it
Luca Falomi al FolkClub: il viaggio sonoro di "Myricae" tra jazz e avanguardia - Il 23 gennaio al FolkClub di Torino torna uno dei più raffinati chitarristi della nuova scena italiana, Luca Falomi, con Myricae, opera che attraversa jazz, classica, avanguardia ed etnica, costruendo ... torinotoday.it
Luca Falomi Myricae 4 live excerpt
Luca Falomi in concerto al FolkClub presenta "Myricae" x.com
ES/SÉ IN CONCERTO 8 rituali per 8 ferite interiori Edmondo Romano sax soprano, clarinetti, flauti, programmazione Simona Fasano voce Luca Lamari pianoforte, tastiere Lorenza Vaccaro violino Ilaria Bruzzone viola Arianna Menesini violoncello Riccardo B - facebook.com facebook
