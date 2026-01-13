Lubiam, presente a Pitti Uomo, rappresenta da oltre un secolo un esempio di sartoria autentica. La sua evoluzione si coniuga con la coerenza di un approccio che, senza seguire mode passeggere, si adatta con profondità alle esigenze del tempo. Un marchio che unisce tradizione e innovazione, mantenendo intatta la sua identità nel rispetto della qualità e dell’artigianalità.

Da oltre un secolo Lubiam costruisce un’idea di sartoria che non rincorre il tempo ma lo attraversa, trasformandosi con coerenza e profondità. Una storia fatta di rigore, cultura del prodotto e capacità di leggere il presente senza tradire le proprie radici. A Pitti Immagine Uomo, il gruppo si presenta come protagonista della sartoria contemporanea internazionale, portando a Firenze una visione solida e dinamica, in sintonia con il tema della fiera, Motion, inteso come equilibrio costante tra continuità e cambiamento. La collezione autunnoinverno 202627 non segna una svolta, ma rappresenta l’ennesimo passo di un percorso evolutivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lubiam a Pitti Uomo. Evoluzione e coerenza vanno a braccetto

Lubiam: internazionalizzazione più consapevole, export al 46% del fatturato, cresce la donna.

