L’osservatorio LinkedIn fotografa un mercato del lavoro in movimento fatto di nuove esigenze e nuove professionalità Capire quali può fare la differenza per chi sta scegliendo il proprio percorso professionale

L’Osservatorio LinkedIn analizza un mercato del lavoro in continua evoluzione, caratterizzato da nuove competenze e professioni. Comprendere queste tendenze è fondamentale per chi sta definendo il proprio percorso professionale. In un contesto di rapide trasformazioni, tra tecnologia e cambiamenti sociali, è importante individuare le opportunità e le sfide per orientarsi con chiarezza e consapevolezza.

I l mondo del lavoro sta cambiando velocemente. Nuove tecnologie, intelligenza artificiale, trasformazioni economiche e sociali stanno riscrivendo le regole del gioco, ma per molte persone, soprattutto giovani, donne e chi è in fase di cambiamento professionale, orientarsi non è semplice. Le domande, “quali settori offrono davvero opportunità?”, “su quali competenze vale la pena investire?”, sono sempre troppe e le risposte sempre troppo poche. Per rispondere a questi dubbi, ogni anno LinkedIn osserva l’andamento del mercato del lavoro e individua i ruoli che stanno crescendo più rapidamente. Gender gap: l’occupazione femminile ne soffre ancora X I lavori del futuro: dove guardare. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L’osservatorio LinkedIn fotografa un mercato del lavoro in movimento, fatto di nuove esigenze e nuove professionalità. Capire quali, può fare la differenza per chi sta scegliendo il proprio percorso professionale Leggi anche: Lavoro 2025: come stanno cambiando le esigenze di aziende e candidati secondo le nuove dinamiche del mercato Leggi anche: Inps introduce un bonus per le nuove imprese guidate da giovani under 35. Chi può beneficiarne e in quali settori Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Una delegazione del Gruppo Interparlamentare Italia- #Taiwan è a #taipei An Italian Parliamentary demegation is in Taiwan Read here / Leggi qui il resoconto linkedin.com/feed/update/ur… x.com CNL - Confederazione Nazionale del Lavoro. . TG CNL – Edizione del 22 dicembre 2025 A cura di Stefania Arinisi Ministero del Lavoro: nasce l’Osservatorio sull’Intelligenza Artificiale nel lavoro #ministerodellavoro #intelligenzaartificiale #osservatori - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.