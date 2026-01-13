L’osservatorio LinkedIn fotografa un mercato del lavoro in movimento fatto di nuove esigenze e nuove professionalità Capire quali può fare la differenza per chi sta scegliendo il proprio percorso professionale

L’Osservatorio LinkedIn analizza un mercato del lavoro in continua evoluzione, caratterizzato da nuove competenze e professioni. Comprendere queste tendenze è fondamentale per chi sta definendo il proprio percorso professionale. In un contesto di rapide trasformazioni, tra tecnologia e cambiamenti sociali, è importante individuare le opportunità e le sfide per orientarsi con chiarezza e consapevolezza.

I l mondo del lavoro sta cambiando velocemente. Nuove tecnologie, intelligenza artificiale, trasformazioni economiche e sociali stanno riscrivendo le regole del gioco, ma per molte persone, soprattutto giovani, donne e chi è in fase di cambiamento professionale, orientarsi non è semplice. Le domande, “quali settori offrono davvero opportunità?”, “su quali competenze vale la pena investire?”, sono sempre troppe e le risposte sempre troppo poche. Per rispondere a questi dubbi, ogni anno LinkedIn osserva l’andamento del mercato del lavoro e individua i ruoli che stanno crescendo più rapidamente. Gender gap: l’occupazione femminile ne soffre ancora X I lavori del futuro: dove guardare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

