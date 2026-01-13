A Loro Ciuffenna, domenica scorsa, Piazza Matteotti si è trasformata in una suggestiva

LORO CIUFFENNA Una giornata di festa, musica e neve ha animato domenica scorsa Piazza Matteotti a Loro Ciuffenna, con l’evento "Come se fosse Cortina", l’Après-Ski Party che ha trasformato il borgo in una vera Ski-Station a cielo aperto. L’iniziativa, capace di portare nel cuore del paese l’atmosfera e l’energia della perla delle Dolomiti, ha registrato un’affluenza straordinaria, confermando il successo della manifestazione. e. L’evento, inizialmente previsto per il 4 gennaio, era stato posticipato di una settimana per un motivo curioso e reale: la neve, quella autentica, aveva fatto finalmente la sua comparsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Loro Ciuffenna imita Cortina. Discoteca nella piazza del dopo-sci

Leggi anche: Loro Ciuffenna come Cortina . Neve e baite nel centro storico per un giornata ad alta quota

Leggi anche: Loro Ciuffenna come Cortina. L’evento di oggi è rinviato. Domenica la festa sotto la neve

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Loro Ciuffenna imita Cortina. Discoteca nella piazza del dopo-sci.

l’Après-Ski Party di Loro Ciuffenna slitta all’11 gennaio - A causa delle avverse condizioni meteo l’evento “Come se fosse Cortina”, inizialmente in programma oggi a Loro Ciu ... msn.com