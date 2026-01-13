Lorenzo Musetti si ritira nell'esibizione contro Zverev in Australia | non vuole correre rischi

Lorenzo Musetti si è ritirato durante l’esibizione contro Alexander Zverev in Australia, a causa di un infortunio muscolare. Dopo aver perso il primo set, il tennista italiano ha deciso di interrompere la partita per evitare ulteriori rischi alla propria salute. Questo episodio evidenzia l’importanza di priorizzare la salute e il benessere durante le competizioni sportive.

